مال وأعمال

تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 4 يونيو 2022 12:11 مساءً - وكالات _ أظهر تقرير نشر اليوم الجمعة، تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي بأقل قليلا من التوقعات.

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وذكر معهد إدارة الإمدادات الأمريكي أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الولايات المتحدة تراجع خلال الشهر الماضي إلى 55.9 نقطة مقابل 57.1 نقطة خلال أبريل الماضي، حيث تشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى تباطؤ النشاط. وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 56.4 نقطة.

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جاء التراجع الأكبر من التوقعات لكي يصل المؤشر إلى أقل مستوى لهم منذ فبراير 2021.

وتراجع المؤشر الفرعي للأعمال الجديدة إلى 54.5 نقطة خلال مايو الماضي مقابل 59.1 نقطة خلال أبريل الماضي.

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في المقابل ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة لدى قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي إلى 57.6 نقطة مقابل 54.6 نقطة خلال أبريل الماضي، وهو ما يشير إلى تسارع وتيرة نمو الطلبيات.

كما أظهر تقرير المعهد ارتفاع المؤشر الفرعي للتوظيف في قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي إلى 50.2 نقطة مقابل 49.5 نقطة خلال الشهر السابق وهو ما يشير إلى نمو الوظائف في القطاع بعد انكماشها الطفيف في الشهر السابق.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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