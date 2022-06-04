مال وأعمال

روسيا تمدد التقييد المؤقت للرحلات الجوية إلى 11 مطارا بجنوب…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر روسيا تمدد التقييد المؤقت للرحلات الجوية إلى 11 مطارا بجنوب… من قسم مال واعمال

CairoBank

دبي - احمد فتحي في السبت 4 يونيو 2022 12:11 مساءً - سبوتنيك نيوز _ تم تمديد نظام التقييد المؤقت للرحلات الجوية إلى 11 مطارا في الجزء الجنوبي والأوسط من روسيا حتى 12 يونيو، وفقا لتقارير وكالة النقل الجوي الفيدرالية “روسافياتيون“.

predco_adv_2021

وجاء في تقرير الوكالة: “تم تمديد نظام التقييد المؤقت للرحلات الجوية إلى 11 مطارا روسيا حتى 12 يونيو 2022 الساعة 03:45 بتوقيت موسكو”.

Edita2021

وأكد التقرير أن الرحلات الجوية إلى مطارات أنابا، بيلغورود، بريانسك، فورونيج، جيليندزيك، كراسنودار، كورسك، ليبيتسك، روستوف، سيمفيروبول وإليستا مقيدة مؤقتا.

كما أشار البيان إلى أن بقية المطارات الروسية تعمل بشكل طبيعي.

FNG2021

وأن نظام قيود الطيران على المطارات في الجزء الجنوبي والأوسط من روسيا ساري المفعول منذ 24 فبراير.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تمدد التقييد المؤقت للرحلات الجوية إلى 11 مطارا بجنوب… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا