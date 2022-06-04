روسيا تمدد التقييد المؤقت للرحلات الجوية إلى 11 مطارا بجنوب…

دبي - احمد فتحي في السبت 4 يونيو 2022 12:11 مساءً - سبوتنيك نيوز _ تم تمديد نظام التقييد المؤقت للرحلات الجوية إلى 11 مطارا في الجزء الجنوبي والأوسط من روسيا حتى 12 يونيو، وفقا لتقارير وكالة النقل الجوي الفيدرالية “روسافياتيون“.

وجاء في تقرير الوكالة: “تم تمديد نظام التقييد المؤقت للرحلات الجوية إلى 11 مطارا روسيا حتى 12 يونيو 2022 الساعة 03:45 بتوقيت موسكو”.

وأكد التقرير أن الرحلات الجوية إلى مطارات أنابا، بيلغورود، بريانسك، فورونيج، جيليندزيك، كراسنودار، كورسك، ليبيتسك، روستوف، سيمفيروبول وإليستا مقيدة مؤقتا.

كما أشار البيان إلى أن بقية المطارات الروسية تعمل بشكل طبيعي.

وأن نظام قيود الطيران على المطارات في الجزء الجنوبي والأوسط من روسيا ساري المفعول منذ 24 فبراير.