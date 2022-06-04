انت الان تتابع خبر أسعار غرام الذهب عيار 21 على الميزان المحلي.. وهذا سعر الليرة الرشادي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، السبت، عند 37.80 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 36.30 دينار لجهة البيع.

فيما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 44.50 و 33.80 دينار على التوالي.

وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات، 267 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 305 دنانير.

وبين علان فأن الطلب على الذهب بالسوق المحلية بحالة متوسطة، متوقعا أن يزداد خلال الفترة المقبلة من موسم الصيف.

وأشار إلى أن سعر المعدن الأصفر، أغلق تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية، أمس الجمعة، عند 1852 دولارا للأونصة الواحدة.