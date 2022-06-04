انت الان تتابع خبر الفاو: ارتقاع تكلفة الحبوب واللحوم وتراجع أسعار المواد الغذائية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قالت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة الجمعة إن أسعار الغذاء العالمية تراجعت في أيار الماضي للشهر الثاني على التوالي بعد أن سجلت مستوى قياسيا في آذار، لكن تكلفة الحبوب واللحوم ارتفعت.

وبلغ مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة -الذي يشمل السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا- في المتوسط 157.4 نقطة في أيار الماضي مقابل 158.3 في نيسان المنصرم.

وكان رقم نيسان الماضي قد تم تحديده سابقا عند 158.5 نقطة.

وعلى الرغم من انخفاضه على أساس شهري، إلا أن مؤشر أيار كان أعلى بنسبة 22.8% عن العام السابق، مدفوعا جزئيا بالمخاوف من تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا.

وفي تقديرات منفصلة للعرض والطلب على الحبوب اليوم الجمعة، قالت الفاو إنها تتوقع انخفاضا لإنتاج الحبوب العالمي في موسم 2022-2023 للمرة الأولى في 4 سنوات متراجعا بمقدار 16 مليون طن عن مستوى قياسي في 2021 بلغ 2.784 مليار طن.

وبينما تراجعت مؤشرات أسعار منتجات الألبان والسكر والزيوت النباتية في مايو/أيار الماضي، ارتفع مؤشر اللحوم ووصل لأعلى مستوى على الإطلاق. كما ارتفع مؤشر الحبوب 2.2% مع صعود القمح بنسبة 5.6% على أساس شهري. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار القمح 56.2%.

وقالت الفاو إن أسعار القمح زادت بسبب إعلان الهند حظرا على التصدير، إضافة لتراجع توقعات الإنتاج من أوكرانيا بسبب الحرب الروسية.