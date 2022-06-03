الاقتصاد الأمريكي يضيف 390 ألف وظيفة في مايو.. ومعدل البطالة…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 3 يونيو 2022 10:09 مساءً - وكالات _ أضاف الاقتصاد الأمريكي 390 ألف وظيفة في مايو، أفضل من المتوقع على الرغم من المخاوف من التباطؤ الاقتصادي والتضخم المرتفع، حسبما أفاد مكتب إحصاءات العمل الجمعة 3 يونيو.

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واستقر معدل البطالة عند 3.6%، أعلى بقليل من أدنى مستوى له منذ ديسمبر 1969.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت آراؤهم داو جونز يبحثون عن الوظائف غير الزراعية لتوسيعها بمقدار 328 ألف وأن ينخفض معدل البطالة إلى 3.5%.

وارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.3% من أبريل، وهو أقل بقليل من تقديرات عند 0.4%، وكانت الزيادة السنوية للأجور بنسبة 5.2% متوافقة مع التوقعات.

وأشار تقرير القطاع الخاص غير الزراعي عن مايو، أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 333 ألف وظيفة وهو أكثر من المتوقع 325 ألف وظيفة.

وارتفع متوسط الأجور على أساس سنوي بنسبة 5.2%، وتوقع الخبراء أن يسجل 5.2% هبوطًا من 5.5% في إبريل الماضي. أما على أساس شهري فقد ارتفع بنسبة 0.3% وتوقع الخبراء أن يرتفع بـ 0.4%.

وارتفع مؤشر الدولار 0.3% عقب صدور بيانات التوظيف، ليتداول عند أعلى مستوياته أمام سلة من العملات الأجنبية.

كذلك ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بـ 1.63% لتسجل 2.962%.