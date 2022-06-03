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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الغذاء العالمية تتراجع في مايو للشهر الثاني على… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 3 يونيو 2022 02:05 مساءً - وكالات _ قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة اليوم، إن أسعار الغذاء العالمية تراجعت في مايو للشهر الثاني على التوالي بعد أن سجلت مستوى قياسيا في مارس ، لكن تكلفة الحبوب واللحوم ارتفعت.
وبلغ مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، الذي يشمل السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، في المتوسط 157.4 نقطة الشهر الماضي مقابل 158.3 في أبريل .
وكان رقم أبريل قد تم تحديده سابقا عند 158.5 نقطة.
وعلى الرغم من انخفاضه على أساس شهري، إلا أن مؤشر مايو كان أعلى بنسبة 22.8 % عن العام السابق، مدفوعا جزئيا بالمخاوف من تأثير الحرب الروسية الأوكرانية .
وفي تقديرات منفصلة للعرض والطلب على الحبوب اليوم ، قالت الفاو إنها تتوقع انخفاضا لإنتاج الحبوب العالمي في موسم 2022-2023 للمرة الأولى في أربع سنوات متراجعا بمقدار 16 مليون طن عن مستوى قياسي في 2021 بلغ 2.784 مليار طن بحسب .
وبينما تراجعت مؤشرات أسعار منتجات الألبان والسكر والزيوت النباتية الشهر الماضي، ارتفع مؤشر اللحوم ووصل لأعلى مستوى على الإطلاق وارتفع مؤشر الحبوب 2.2 % مع صعود القمح بنسبة 5.6 % على أساس شهري. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار القمح 56.2 % .
وقالت الفاو إن أسعار القمح زادت بسبب إعلان الهند حظرا على التصدير إضافة لتراجع توقعات الإنتاج من أوكرانيا .
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