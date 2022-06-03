مال وأعمال

التضخم في تركيا يقفز إلى 73.5%.. أعلى مستوى منذ 24 عاما

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم في تركيا يقفز إلى 73.5%.. أعلى مستوى منذ 24 عاما من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 3 يونيو 2022 02:05 مساءً - وكالات _ أظهرت بيانات اليوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي في تركيا ، قفز إلى أعلى مستوياته في 24 عاما مسجلا 73.5% في مايو، وهو مستوى أقل من التوقعات، لكنه مدفوع بتداعيات الحرب وارتفاع أسعار السلع الأولية والليرة التي تتراجع منذ أزمة في ديسمبر.

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وقال معهد الإحصاء التركي، إن أسعار المستهلكين ارتفعت 2.98% على أساس شهري، مقارنة مع توقعات استطلاع أجرته “” لزيادة 4.8%.

وعلى أساس سنوي، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 76.55%.

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وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 8.76% على أساس شهري في مايو بزيادة سنوية 132.16%.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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