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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم في تركيا يقفز إلى 73.5%.. أعلى مستوى منذ 24 عاما من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 3 يونيو 2022 02:05 مساءً - وكالات _ أظهرت بيانات اليوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي في تركيا ، قفز إلى أعلى مستوياته في 24 عاما مسجلا 73.5% في مايو، وهو مستوى أقل من التوقعات، لكنه مدفوع بتداعيات الحرب وارتفاع أسعار السلع الأولية والليرة التي تتراجع منذ أزمة في ديسمبر.
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وقال معهد الإحصاء التركي، إن أسعار المستهلكين ارتفعت 2.98% على أساس شهري، مقارنة مع توقعات استطلاع أجرته “” لزيادة 4.8%.
وعلى أساس سنوي، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 76.55%.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 8.76% على أساس شهري في مايو بزيادة سنوية 132.16%.
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