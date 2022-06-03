الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار أوبك + بزيادة إنتاج النفط

دبي - احمد فتحي في الجمعة 3 يونيو 2022 02:05 مساءً - سبوتنيك نيوز _ رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، بقرار مجموعة “أوبك +” بزيادة إنتاج النفط لأنه سيساعد الاتحاد الأوروبي على التخلص التدريجي من “الموارد الروسية” وإيجاد موردين جدد.

وفي وقت سابق اليوم، أوصت لجنة بتحالف “أوبك +” الذي يضم أعضاء منظمة “أوبك” إلى جانب عدد من المنتجين المستقلين على رأسهم روسيا، بزيادة إنتاج النفط بمقدار 648 ألف برميل يوميا في الشهرين القادمين، بدلا من 432 ألفا وفقا لخطة قديمة.

وأشارت فون دير لاين مرة أخرى إلى مبادرة “REPowerEU” الخاصة بالكتلة للتخلص التدريجي من مصادر الطاقة الروسية وزيادة استخدام الطاقة المتجددة، وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على التخلص من الاعتماد على روسيا “في أقرب وقت ممكن”.

وقالت في مؤتمر صحفي مشترك مع السلطات البولندية: “الركيزة الأولى المهمة هي التنوع بعيدا عن روسيا نحو المورّدين الآخرين، وفي هذا الصدد، أرحب بإعلان أوبك اليوم أنهم سيزيدون المعروض من النفط”.

تعتقد فون دير لاين أن زيادة إنتاج النفط من قبل الدول الأعضاء في تحالف “أوبك +” ستسمح ببحث أسهل عن موردي النفط في مناطق أخرى من العالم.

توصل المنتجون إلى اتفاق خفض الإنتاج ضمن “أوبك +” في أبريل 2020 من قبل 23 دولة، بما في ذلك 10 دول غير عضوة في “أوبك”، وسط انخفاض حاد في الطلب على النفط مع حدوث عمليات إغلاق متعلقة بالوباء في جميع أنحاء العالم.

وفي أغسطس الماضي، اتفقت الدول المنتجة على زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا شهريا، ثم عدلت هذا الاتفاق بالرفع إلى 432 ألف برميل يوميا في مايو.