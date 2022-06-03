انت الان تتابع خبر ارتفاع كلفة شحن الغاز المسال والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ارتفعت كلفة شحن الغاز الطبيعي المسال (LNG) بواسطة الناقلات إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات على خلفية العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستي اليوم الجمعة.

وبينت شركة الاستثمار Clarksons Platou Securities، أن كلفة شحن ناقلة غاز طبيعي مسال تبلغ الآن 120 ألف دولار في اليوم، بزيادة 50 بالمئة عن العام الماضي.

وسيشكل ذلك ضغوطات جديدة على سوق الغاز الأوروبية، حيث يعمل الاتحاد الأوروبي على زيادة استيراد الغاز المسال عبر الناقلات، بعد قراره تقليل الإعتماد على الغاز الروسي بمقدار الثلثين بحلول نهاية عام 2022 واستيراد 50 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي المسال.

التضخم التركي

ومن جهته، أظهرت بيانات رسمية الجمعة أن معدّل التضخم في تركيا ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاما في شهر مايو 2022 إذ سجّل 73.5% على أساس سنوي.

ويشار الى ان الزيادة كانت أقل من تلك المسجّلة في الأشهر السابقة، ما قد يشكل مؤشرا على أن ضغط الأسعار يتباطأ.

رفعت تركيا أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء قبل أيام، وألقت الشركة المستوردة للطاقة في البلاد اللوم في ذلك على ما وصفته بأنه "عاصفة مكتملة الأركان" في الأسواق تغذي ارتفاع التضخم في البلاد والذي من المرجح أن يكون قد بلغ أعلى مستوياته في 24 عاما الشهر الماضي. وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا، مما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار الكبيرة.

وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية في الأشهر الأخيرة إلى زيادة تكاليف الواردات.

وأصبح التضخم العام، وضعف قيمة الليرة من العوامل التي تزعج الرئيس رجب طيب أردوغان قبيل الانتخابات المقررة في منتصف عام 2023 وتظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبيته وشعبية حزبه العدالة والتنمية بسبب الضغوط الاقتصادية.

وقالت شركة بوتاش الحكومية التركية المسؤولة عن استيراد الطاقة إنها رفعت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة 30% والغاز المستخدم في توليد الكهرباء بنسبة 16.3% والغاز المستخدم في الصناعة بنسبة 10.2%.