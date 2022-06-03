مال وأعمال

الولايات المتحدة تضيف 71 كيانا جديدا من روسيا وبيلاروسيا إلى…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الولايات المتحدة تضيف 71 كيانا جديدا من روسيا وبيلاروسيا إلى… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 3 يونيو 2022 01:08 مساءً - – أضافت الولايات المتحدة يوم الخميس 71 كيانا جديدا من روسيا وروسيا البيضاء إلى قائمتها السوداء التجارية، بما في ذلك مصانع للطائرات وبناء سفن ومعاهد بحثية، في إطار جهودها لحرمان الجيش الروسي من التكنولوجيا الأمريكية وعناصر أخرى.

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تأتي قيود التصدير ضمن مجموعة من العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة يوم الخميس ردا على الحرب الروسية في أوكرانيا، بما في ذلك عقوبات على المزيد من الأثرياء الروس وأعضاء النخبة في البلاد.

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وتشمل العقوبات الجديدة 70 شركة روسية وكيانات أخرى مثل الأكاديمية الروسية للعلوم.

وفي المجمل، أضافت وزارة التجارة الأمريكية حتى الآن 322 كيانا إلى قائمتها الاقتصادية السوداء بسبب دعم الجيش الروسي منذ فبراير.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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