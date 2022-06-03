انت الان تتابع خبر 2.4 مليار دولار مكاسب بورصة قطر والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حققت الأسهم القطرية مكاسب ملحوظة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بلغت قيمتها 8.8 مليار ريال (2.4 مليار دولار)، وفق التقرير الأسبوعي الصادر عن بورصة قطر الجمعة.

ولفت التقرير الأسبوعي، إلى ارتفاع القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع بنسبة 1.2 بالمئة، لتبلغ 726.8 مليار ريال، مقابل 718 مليارا خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي. وأوضح التقرير، أن قيمة تداولات الأسهم خلال الأسبوع المنتهي، بلغت 6.1 مليار ريال، من خلال بيع نحو 1.1 مليار سهم، تم تنفيذها عبر إبرام 124.5 ألف صفقة.

وأشار التقرير إلى أن مؤشر بورصة قطر، قد حافظ على تماسكه على مدار جلسات الأسبوع، على الرغم من التراجع الطفيف الذي سجله بعد أن خسر 28 نقطة تمثل ما نسبته 0.2 بالمئة، ليهبط إلى مستوى 12800 نقطة مع نهاية تعاملات الأسبوع.

ومن جهته، وافقت اللجنة الوزارية لتكتل «أوبك بلاس» اليوم الخميس على زيادة الإنتاج 648 ألف برميل يومياً في يوليو والكمية نفسها في أغسطس، مقارنة بـ432 ألف برميل حددت في الأشهر السابقة.

واجتمعت دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها في إطار «أوبك بلاس» الخميس للبحث في إنتاجها النفطي في لقاء يطغى عليه إعلان الاتحاد الأوروبي فرض حظر على الخام الروسي.