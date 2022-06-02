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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أوبك+ توافق على زيادة إنتاج النفط بواقع 648 ألف برميل يوميا… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 2 يونيو 2022 09:11 مساءً - وكالات _ وافقت مجموعة أوبك+ باجتماعها اليوم “الخميس”، على زيادة إنتاج النفط بواقع 648 ألف برميل يومياً في يوليو وبكمية مماثلة في أغسطس، وهو ما يتخطى الزيادات الشهرية السابقة المتفق عليها بين أعضاء المجموعة والبالغة 432 ألف برميل يومياً، وقدر تقرر اجتماع المجموعة المقبل في 30 يونيو الحالي.
وكانت المجموعة المؤلفة من 23 دولة بينها روسيا، تضيف 432 ألف برميل يوميا بشكل ثابت كل شهر، بموجب خارطة طريق لاستعادة تخفيضات الإنتاج تدريجيا والتي تم فرضها في خضم الركود جراء الجائحة عام 2020، بحسب “أسوشيتد برس”.
يأتي القرار وسط مخاوف من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يبطئ الاقتصاد العالمي.
وبحسب قرار أوبك+ فإن زيادة الإنتاج 648 ألف برميل تعني أن الزيادة المقرة عن السابقة أكثر بنحو 216 ألف برميل يوميا.
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