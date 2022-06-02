انت الان تتابع خبر حرص أردني إماراتي مصري على تسريع إجراءات تنفيذ الشراكة الصناعية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - عقد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي مع نظيريه وزير الصناعات المتقدمة في دولة الامارات الدكتور سلطان الجابر ووزيرة الصناعة والتجارة في جمهورية مصر نيفين جامع لبحث الخطوات اللازمة لتفعيل الشراكة الصناعية التكاملية بين الأردن والإمارات ومصر.

ووفق بيان وزارة الصناعة والتجارة والتموين، اليوم الخميس، بحث الوزراء عددا من الموضوعات الخاصة بالشراكة وآليات تنفيذها في ضوء الاتفاق الذي تم بين البلدان الثلاث والعمل على تسريع الإجراءات بناء على الأولويات التي تضمنتها الشراكة.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة إجراءات حوكمة هذه الشراكة وآليات عملها، والاتفاق على مهام اللجنة العليا واللجنة التنفيذية المنبثقة عنها، وتحديد المجموعات القطاعية، وإناطة اللجنة التنفيذية بوكلاء وزارات الصناعة في البلدان الثلاث لوضع الأسس وخطط العمل الخاصة بمجموعات عمل القطاعات للمجالات الخمسة التي تعنى بها المبادرة على المدى القصير وهي الزراعة والغذاء والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والكيماويات والبلاستيك.

وأكد الوزراء حرصهم على تسريع إجراءات تنفيذ الشراكة بما يخدم مصالح البلدان الشقيقة الثلاث ويساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي فيما بينها، والإيعاز للجنة التنفيذية للاجتماع خلال الأسبوع القادم لوضع خارطة طريق للمرحلة القادمة وآلية إدماج وتشبيك القطاع الخاص في البلدان الثلاث فيما بينها في المجالات التي تم تحديدها لدى إطلاق الشراكة.

وحضرت الاجتماع أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي.