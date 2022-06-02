رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير وتوسعة مطار شرم الشيخ الدولي

دبي - احمد فتحي في الخميس 2 يونيو 2022 06:11 مساءً - فور وصوله إلى مدينة شرم الشيخ اليوم، تفقد الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء ، أعمال توسعة وتطوير مطار شرم الشيخ الدولي، ورافقه كل من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وفي مستهل جولته التفقدية، أشار رئيس الوزراء إلى أن جولة اليوم تأتي في إطار متابعة ما يتم تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة للمنشآت والطرق، وكذا أعمال البنية التحتية والمرافق على أرض الواقع في مدينة شرم الشيخ، في إطار الاستعدادات الجارية على قدم وساق لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “COP 27″، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من أجل إظهار المدينة في أبهى صورة لها، لإخراج حدث عالمي على نحو يعكس مكانة مصر وحضارتها العريقة.

وخلال تجوله في أرجاء مطار شرم الشيخ، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، حول ما يتم من أعمال تطوير للمطار، حيث أشار إلى أنه في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني لاستكمال مشروعات التطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة المطارات المصرية بما يسهم في تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر، فإنه يتم حاليا تطوير مطار شرم الشيخ لزيادة طاقته الاستيعابية لمواكبة الحركة الجوية والسياحية المتزايدة إلى مدينة شرم الشيخ، وكذلك استعدادا لمؤتمر قمة المناخ الذي سيعقد بالمدينة في نوفمبر المقبل، حيث سيتم زيادة طاقة المطار الاستيعابية من 7,5 مليون راكب سنويا إلى 9,5 مليون راكب.

وأوضح الوزير أنه يتم التنسيق حاليا مع وزارة الإنتاج الحربي للتوسع في استخدام وسائل النقل ” الأخضر ” بقطاع الطيران، وذلك من خلال تحديث أسطول النقل والمعدات والتوسع في استخدام وسائل النقل “الأخضر” من سيارات “كهربائية” بالمطارات المصرية وخاصة مطار شرم الشيخ، إلى جانب تركيب محطة طاقة شمسية بالتنسيق مع وزارتي البيئة والكهرباء بمطار شرم الشيخ، الذي تستهدف وزارة الطيران تحويله إلى مطار أخضر للحفاظ على البيئة.

وفي الإطار نفسه، أشار مدير مطار شرم الشيخ الدولي إلى أنه في إطار تعزيز المنظومة الأمنية بالمطار، فإنه يتم حاليا تركيب منظومة جديدة للكشف على الحقائب باستخدام أشعة (C T) وتطوير منظومة السيور، وزياد عددها لتصل إلى ثمانية، تسهيلا لحركة نقل الحقائب، إلى جانب إحلال وتجديد وتركيب أنظمة الإنذار الآلي والإطفاء التلقائي للحريق لمحطات الأقمار الصناعية والاتصالات.

بدورهم، أشار مسئولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى أن خطة تطوير مطار شرم الشيخ الدولي، تتضمن تطوير مداخل ومخارج المطار وتوسعة صالتي السفر والوصول بمبنى الركاب 2، وإقامة مبنى لكبار الزوار، بالإضافة إلى توسعة مناطق انتظار الركاب لاستيعاب الزيادة المستقبلية المتوقعة في حركة الركاب، ورفع كفاءة أماكن انتظار السيارات بمبنى 2، وتنفيذ مشروع صيانة للحقل الجوي بالمطار بإجراء أعمال الصيانة اللازمة للممر الرئيسي، وتوسعة موقف الطائرات بإنشاء ترماك جديد بمساحة 96 ألف متر مربع يضم 29 موقفا للطائرات لاستيعاب الحركة الجوية المتزايدة واستعدادا لقمة المناخ العالمية بشرم الشيخ، بالإضافة إلى زيادة مواقف انتظار السيارات لتصل إلى 67 موقفا وتطوير بوابة الدخول لتسع أكبر عدد من السيارات.

وخلال الجولة، قام رئيس الوزراء ومرافقوه بتفقد المنطقة المحيطة بالمطار، لمتابعة أعمال تطويرها ورفع كفاءتها، وخلال ذلك شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة سرعة الانتهاء من جميع الأعمال الجاري تنفيذها في نطاق مطار شرم الشيخ والمنطقة المحيطة به قبل 30 يونيو.