- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر روسيا تفرض قيودا على تصدير الغازات اللازمة لتصنيع الرقائق… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 2 يونيو 2022 01:08 مساءً - العربية نت _ قالت وكالة “سبوتنيك”، إن روسيا فرضت قيودا على تصدير الغازات اللازمة في تصنيع الرقائق وأشباه الموصلات.
وأضافت أن مجلس الوزراء الروسي، اتخذ هذا القرار اليوم الخميس، وأنه سيتم تنفيذ عمليات التسليم الخاصة بهذا النوع من السلع فقط بقرار مباشر من الحكومة الروسية فقط.
وأكد مجلس الوزراء أن القيود تأتي ردا على الحظر المفروض على تزويد روسيا بأشباه الموصلات اللازمة لإنتاج الرقائق الدقيقة.
وذكرت الوكالة الروسية أنه من دون النيون الروسي والأرجون والهيليوم، سيكون من الصعب على البلدان غير الصديقة لروسيا إنتاج الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات.
وتعتمد الأسواق العالمية بشكل كبير على إمدادات روسيا ، فهي توفر ما يصل إلى 30% من استهلاك النيون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تفرض قيودا على تصدير الغازات اللازمة لتصنيع الرقائق… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.