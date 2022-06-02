مال وأعمال

روسيا تفرض قيودا على تصدير الغازات اللازمة لتصنيع الرقائق…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر روسيا تفرض قيودا على تصدير الغازات اللازمة لتصنيع الرقائق… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 2 يونيو 2022 01:08 مساءً - العربية نت _ قالت وكالة “سبوتنيك”، إن روسيا فرضت قيودا على تصدير الغازات اللازمة في تصنيع الرقائق وأشباه الموصلات.

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وأضافت أن مجلس الوزراء الروسي، اتخذ هذا القرار اليوم الخميس، وأنه سيتم تنفيذ عمليات التسليم الخاصة بهذا النوع من السلع فقط بقرار مباشر من الحكومة الروسية فقط.

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وأكد مجلس الوزراء أن القيود تأتي ردا على الحظر المفروض على تزويد روسيا بأشباه الموصلات اللازمة لإنتاج الرقائق الدقيقة.

وذكرت الوكالة الروسية أنه من دون النيون الروسي والأرجون والهيليوم، سيكون من الصعب على البلدان غير الصديقة لروسيا إنتاج الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات.

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وتعتمد الأسواق العالمية بشكل كبير على إمدادات روسيا ، فهي توفر ما يصل إلى 30% من استهلاك النيون.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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