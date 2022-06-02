نعرض لكم الان تفاصيل خبر الخريطة الكاملة لاتفاقات التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 2 يونيو 2022 12:11 مساءً - شرم الشيخ – ياسمين منير _ يشهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدًا الجمعة توقيع حزمة اتفاقيات تعاون بين البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات التابعة له، وجهات مصرية متنوعة على المستويين الحكومي والخاص، وذلك عقب حوار مباشر مع رئيس الوزراء في افتتاح فاعليات اليوم الثالث للاجتماعات السنوية للبنك التي بدأت أمس في مدينة شرم الشيخ.

وعلمت نشرة دوت الخليج أن عدد الاتفاقيات المقرر توقيعها مع الجانب المصري على هامش اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية يدور حول 11 اتفاقية، وقد يرتفع العدد حال حسم اتفاقيات أخرى تجري مناقشة تفاصيلها النهائية.

وقالت مصادر مطلعة لنشرة دوت الخليج إن البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات التابعة له والمتمثلة في المؤسسة الإسلامية لتمويل الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، يعتزمون توقيع نحو 53 اتفاقية مع الدول الأعضاء على هامش فاعليات الاجتماعات السنوية، موزعة بين اتفاقيات تعاون وبرامج تمويل.

وأضافت المصادر أن الاتفاقات مع الجانب المصري تشمل 6 اتفاقيات مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، و4 اتفاقات مع المؤسسة الإسلامية لتمويل الاستثمار وائتمان الصادرات، واتفاقية واحدة مع البنك الإسلامي للتنمية.

مذكرة لتعزيز إمكانات التجارة والاستثمار مع اتحاد الصناعات.. وأخرى مع مجموعة السويدي

كما علمت دوت الخليج أن من بين الاتفاقيات المقرر توقيعها على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي مذكرة تعاون بين اتحاد الصناعات المصرية والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بهدف وضع إطار عام لتعزيز إمكانات التجارة والاستثمار للصناعات المصرية.

كما توقع مجموعة السويدي إلكتريك مذكرة تعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، بهدف تعزيز المشروعات المتعلقة بالمناخ والمياه في مصر والدول الأعضاء في المؤسسة الإسلامية، وذلك في إطار إرشادات العمل المناخي للمؤسسة واستراتيجية السويدي للاستدامة 2020-2023.

برنامج عمل في إطار برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية (AATB)

كما تضم الاتفاقيات المقرر توقيعها على هامش اجتماعات البنك الإسلامي اتفاقية ثلاثية لوضع برنامج عمل في إطار برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية (AATB) بين مصر ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وجسور، علاوة على اتفاقيتين لوضع أطر التعاون في التجارة والاستثمار.

وقالت المصادر إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تستحوذ على النصيب الأكبر من الاتفاقيات المرتقبة بواقع 18 اتفاقية، يليها البنك الإسلامي للتنمية بنحو 16 اتفاقية، و12 اتفاقية مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، و7 اتفاقيات للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.

وذكرت أن الاتفاقيات المرتقبة للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات تضم مذكرة تعاون مع الاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين- FAIR لتوفير إطار عام بشأن معلومات التأمين وإعادة التأمين، والمبادئ التوجيهية التنظيمية، واحتياجات التأمين المستجدة وفجوات السوق، وتكمن القيمة المضافة للمؤسسة في التخفيف من المخاطر وتعزيز الائتمان لصالح البلدان المشتركة على مستويي التغطية والعمليات.

والجدير بالذكر أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وقعت أمس اتفاقية تجديد تمويل مرابحة بقيمة 175 مليون دولار لصالح هيئة التجارة الحكومية بدولة المالديف ضمن فاعليات اليوم الأول للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية.

وسيتم بموجب الاتفاقية دعم شراء السلع الأساسية، بما في ذلك المنتجات البترولية؛ والأغذية الأساسية؛ والأدوية والمعدات الطبية.

كما وقعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مذكرة تفاهم مع مؤسسة fedelis finance من بوركينا فاسو، لبحث إمكانية التعاون المشترك في مختلف مجالات الدعم للقطاع الخاص المحلي.

وتمتد فاعليات اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية حتى 4 يونيو الجاري بمدينة شرم الشيخ، وسط حضور رفيع المستوى من الدول الأعضاء لمجموعة البنك البالغ عددهم 57 دولة، إلى جانب ممثلين من المؤسسات الدولية والتنموية وقيادات من القطاع الخاص.