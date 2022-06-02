الذهب يرتفع من أدنى مستوى في أسبوعين مع استمرار مخاوف التضخم

دبي - احمد فتحي في الخميس 2 يونيو 2022 10:08 صباحاً - وكالات – ارتفعت أسعار الذهب من أدنى مستوى لها في أسبوعين يوم الأربعاء، فيما يتطلع المستثمرون إلى الملاذ الآمن وسط مخاوف بشأن زيادة التضخم بسبب ارتفاع أسعار الوقود في المقام الأول، على الرغم من أن صعود الدولار والعائدات الأمريكية أبقت المكاسب تحت السيطرة.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6% إلى 1847.39 دولارًا للأونصة، بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته منذ 19 مايو عند 1827.80 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.02% إلى 1848.7 دولار.

عززت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على حظر جزئي ومرحلي للنفط الروسي.

وبناءً على وضع الطلب الآمن أيضًا، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.9%، بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أيضًا.

وينتظر المستثمرون أيضًا إلى بيانات الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة وبيانات التضخم لشهر مايو للحصول على أدلة حول الاقتصاد وتوقعات مسار تشديد السياسة الفيدرالية.

تعتبر السبائك وسيلة للتحوط ضد التضخم وملاذ آمن في أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

ومع ذلك، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب وتعزز الدولار.

ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 1.5% لتصل إلى 21.85 دولارًا للأونصة، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في أسبوعين في وقت سابق.

كما ارتفع البلاتين بنسبة 3.3% إلى 996.50 دولارًا، بعد أن ارتفع بنسبة 4.4% إلى 1006.93 دولار سابقًا، مرتفعاً بفعل مخاوف الإمدادات من جنوب إفريقيا وروسيا.