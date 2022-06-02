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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس جي بي مورجان: الاقتصاد الأمريكي أمام إعصار لم يسبق له… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 2 يونيو 2022 09:11 صباحاً - وكالات – وصف جيمي ديمون رئيس مجلس إدارة بنك جي بي مورجان التحديات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي “بالإعصار”.
وقال ديمون، في مؤتمر مصرفي: “إنه إعصار، لم يسبق له مثيل”.
وحث رئيس مجلس إدارة بنك جي بي مورجان، الاحتياطي االفيدرالي الأمريكي على اتخاذ إجراءات قوية لتجنب إيقاع أكبر اقتصاد في العالم في براثن الركود.
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