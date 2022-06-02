رئيس جي بي مورجان: الاقتصاد الأمريكي أمام إعصار لم يسبق له…

دبي - احمد فتحي في الخميس 2 يونيو 2022 09:11 صباحاً - وكالات – وصف جيمي ديمون رئيس مجلس إدارة بنك جي بي مورجان التحديات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي “بالإعصار”.

وقال ديمون، في مؤتمر مصرفي: “إنه إعصار، لم يسبق له مثيل”.

وحث رئيس مجلس إدارة بنك جي بي مورجان، الاحتياطي االفيدرالي الأمريكي على اتخاذ إجراءات قوية لتجنب إيقاع أكبر اقتصاد في العالم في براثن الركود.