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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار القمح والذرة تواصل الانخفاض وسط تفاؤل إزاء استئناف… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 2 يونيو 2022 09:11 صباحاً - – انخفضت أسعار القمح في مجلس شيكاجو للتجارة للجلسة الثانية على التوالي يوم الأربعاء إلى أدنى مستوى لها في شهرين تقريبا، إذ تأثرت إيجابا بالمحادثات الدبلوماسية الرامية لفتح الموانئ الأوكرانية، في حين زاد هطول الأمطار في الولايات المتحدة عبر السهول الضغط على الأسعار.
واقتفت الذرة أثر القمح، فانخفضت أسعارها إلى أدنى مستوى في 9 أسابيع.
واستقرت أسعار فول الصويا، بدعم من توقعات بتوسيع المواد الداخلة في إنتاج الوقود الحيوي في الولايات المتحدة لتشمله.
وانخفض عقد القمح الأكثر نشاطا في مجلس شيكاغو للتجارة نحو 42 سنتا إلى 10.46 دولار للبوشل بحلول الساعة (1734 بتوقيت جرينتش) بعد أن بلغ أدنى مستوى له منذ الثامن من أبريل.
وتراجعت الذرة في مجلس شيكاجو للتجارة 22 سنتا إلى نحو 7.5 دولار للبوشل، مسجلة أدنى مستوياتها منذ 29 مارس. وارتفع فول الصويا 9 سنتات إلى 16.92 دولار للبوشل.
واستمرت أسواق القمح في الانخفاض بعد التعليقات التي أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع وأشار فيها إلى أنه منفتح على إمكان السماح لأوكرانيا بشحن الحبوب عبر موانئ البحر الأسود التي تحاصرها روسيا حاليا.
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن أحد كبار ممثلي الأمم المتحدة، التي تحاول التوسط في اتفاق لتمكين تصدير كل من الحبوب الأوكرانية والأغذية والأسمدة الروسية، أجرى “مناقشات بناءة” في موسكو.
ولا يزال التجار يتوخون الحذر بشأن حدوث انفراجة دبلوماسية، إذ تدعو موسكو إلى تخفيف العقوبات مقابل معاودة فتح الموانئ الأوكرانية، وهو مطلب ترفضه كييف وحلفاؤها الغربيون.
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