مال وأعمال

هيئة السلع التموينية تشتري 465 ألف طن قمح من روسيا ورومانيا…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تشتري 465 ألف طن قمح من روسيا ورومانيا… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 2 يونيو 2022 01:08 صباحاً - – قالت هيئة السلع التموينية يوم الأربعاء إنها اشترت 465 ألف طن من القمح في ممارسة دولية.

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وأضافت أن الكمية تشمل 175 ألف طن من القمح الروسي و240 ألفا من القمح الروماني و50 ألفا من القمح البلغاري.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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