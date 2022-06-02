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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تشتري 465 ألف طن قمح من روسيا ورومانيا… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 2 يونيو 2022 01:08 صباحاً - – قالت هيئة السلع التموينية يوم الأربعاء إنها اشترت 465 ألف طن من القمح في ممارسة دولية.
وأضافت أن الكمية تشمل 175 ألف طن من القمح الروسي و240 ألفا من القمح الروماني و50 ألفا من القمح البلغاري.
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