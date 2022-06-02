مال وأعمال

مسؤول بالمركزي الأمريكي: من السابق لأوانه اعتبار أن التضخم…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مسؤول بالمركزي الأمريكي: من السابق لأوانه اعتبار أن التضخم… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 2 يونيو 2022 01:08 صباحاً - – قال جيمس بولارد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) في سانت لويس للصحفيين يوم الأربعاء إنه “من السابق لأوانه” القول ما إذا كان التضخم قد بلغ ذروته.

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ويعتقد بولارد بأن التضخم الحالي مستمر في “جانب كبير” منه وسيتطلب “إجراءات منسقة” من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفضه.

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وأضاف أنه لدى المجلس في الوقت الحالي “خطة جيدة” لرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في كل اجتماع.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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