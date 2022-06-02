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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مسؤول بالمركزي الأمريكي: من السابق لأوانه اعتبار أن التضخم… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 2 يونيو 2022 01:08 صباحاً - – قال جيمس بولارد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) في سانت لويس للصحفيين يوم الأربعاء إنه “من السابق لأوانه” القول ما إذا كان التضخم قد بلغ ذروته.
ويعتقد بولارد بأن التضخم الحالي مستمر في “جانب كبير” منه وسيتطلب “إجراءات منسقة” من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي لخفضه.
وأضاف أنه لدى المجلس في الوقت الحالي “خطة جيدة” لرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في كل اجتماع.
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