نعرض لكم الان تفاصيل خبر أبو زعبل للكيماويات تتعاقد مع نالكو مصر لتشغيل منظومة جديدة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 2 يونيو 2022 12:11 صباحاً - دوت الخليج – وقعت شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي)، إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وشركة نالكو مصر، عقد اتفاق لتوريد وتركيب وتشغيل منظومة متكاملة لمعالجة مياه الصرف الصحي باستخدام مادة “البيوريت”.

شهد مراسم التوقيع، في ختام فعاليات مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة: السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلي التعاون البناء مع وزارة الإنتاج الحربي؛ لإتاحة الفرصة لعلمائنا وخبرائنا بالخارج، للمشاركة في دعم جهود التنمية الصناعية وايجاد حلول مبتكرة للتحديات المختلفة خاصة في مجالات الصناعات المستقبلية.

وأضافت وزيرة الهجرة أن توقيع عقد الاتفاق بين “شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة” و “شركة نالكو مصر”، يأتي كأحد ثمار التعاون مع خبرائنا المصريين بالخارج في مجال الصناعة في ضوء مؤتمرات “مصر تستطيع”، وخاصة الدورة السادسة “مصر تستطيع بالصناعة”.

من جانبه، قال وزير الدولة للإنتاج الحربي إن العمل على استخدام مادة “البيوريت” في معالجة مياه الصرف الصحي خلال الفترة المقبلة سيساعد على إتاحة تقنية وحلول جديدة لمعالجة وتنقية المياه في مصر.

وأضاف أن شركة “أبو زعبل للكيماويات المتخصصة” (مصنع 18 الحربي)، التابعة للوزارة، متخصصة في العديد من المجالات ومن بينها توريد وتصنيع المواد الخام الكيميائية بما في ذلك كلورات الصوديوم المستخدم في إنتاج مادة البيوريت.

وأكد مرسي أن توقيع هذا العقد مع شركة “نالكو مصر” يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكامل استراتيجية تحلية ومعالجة المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه وذلك باستكمال الدراسات اللازمة لضمان التطبيق الفعال لأحدث تكنولوجيات تحلية المياه المتطورة في مصر، والوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال من الجوانب كافة، بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من المياه المتاحة، وكذلك توطين تصنيع مكونات محطات (تحلية / معالجة) المياه في مصر سعيًا لامتلاك القدرة في هذا المجال.

وأضاف أن إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي وشركاتها التابعة هي استخدام التكنولوجيا وجميع النظريات والعلوم الحديثة لاستنباط صناعة وطنية متطورة عالية التنافسية وذلك من خلال استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتنفيذ مشروعات لصالح القطاع المدني لتساهم في خطة التنمية الشاملة بالدولة معتمدة في ذلك علي الانفتاح والتعاون مع جميع الشركات العالمية؛ لنقل وتوطين أحدث تكنولوجيات مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة.

من جانبه، أشار المهندس زياد عمران، المدير الإقليمي لشركة نالكو ووتر، إلى أنها متخصصة في مجال معالجة وتنقية المياه وتمتلك الإمكانيات الصناعية والتكنولوجية والبحثية التي جعلتها تبتكر مادة جديدة تستخدم في معالجة وتنقية مياه الصرف الصحي.

وأوضح أن مادة البيوريت تنقي المياه من جميع أنواع الطحالب وتعالجها، مشيرا إلى تطبيق استخدام هذه المادة علي إحدى محطات الصرف الصحي ببلانة بمحافظة أسوان وأثبتت التجربة نجاح كبير ما أدي إلى اعتمادها في المعالجة من وزارة الصحة.