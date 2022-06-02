السيسي يوجه بسرعة تفعيل مبادرة الشراكة الصناعية مع الإمارات…

دبي - احمد فتحي في الخميس 2 يونيو 2022 12:11 صباحاً - دوت الخليج – وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنسيق والتعاون الوثيق بين جميع الوزارات وكل أجهزة الدولة والجهات المعنية؛ للعمل على سرعة تفعيل مبادرة الشراكة مع الإمارات والأردن، والبدء في تنفيذ المشروعات التي تتضمنها في مختلف القطاعات، سعيا للتكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الأهمية الكبيرة للتعاون الثلاثي بين مصر والامارات والاردن، وتدشين مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية من اجل التنمية الاقتصادية المستدامة، والتي تمثل تجسيـدا واقعيـا للهدف المنشود لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اطلع على نتائج الزيارة الأخيرة للوفد المصري الحكومي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إلى دولة الامارات العربية المتحدة، والمشاركة في الاجتماع الثلاثي المصري الإماراتي الأردني.

وشهد الاجتماع إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والاردن، وإنشاء صندوق استثماري تديره الشركة القابضة ADQ باستثمارات تقدر بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي، لتنفيذ مشروعات مبادرات الشراكة الثلاثية التي تعتمد على المقومات والخبرات المتنوعة التي تزخر بها الدول الثلاث، من العمالة الماهرة، والمواد الأولية، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والبنية التحتية المتقدمة.

واستعرض رئيس الوزراء نتائج اجتماعاته برجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين، خلال الزيارة، وذلك في إطار الحرص على تواجد أكبر عدد من الشركات الاماراتية في مختلف المجالات في مصر، وتوسيع المستثمرين المتواجدين بالفعل في مصر استثماراتهم بالمجالات ذات الأولوية للدولة المصرية.