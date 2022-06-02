أقساط المهندس لتأمينات الحياة تنمو 33% خلال 9 أشهر مسجلة 111…

دبي - احمد فتحي في الخميس 2 يونيو 2022 12:11 صباحاً - دوت الخليج – سجلت شركة المهندس لتأمينات الحياة 33% نموا في محفظة الأقساط المباشرة، بنوعيها: الفردي والجماعي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2021/ 2022؛ إذ بلغ إجمالي الأقساط 111 مليون جنيه مقابل 83 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة سداد تعويضات للعملاء خلال الفترة الحالية بإجمالي مبلغ 79 مليون جنيه حتى 31 مارس مقابل 91 مليون عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

كما ارتفعت قيمة إجمالي الاستثمارات في 31 مارس إلى 1,081 مليار جنيه، مقابل 1,030مليار جنيه في 30 يونيو 2021، بزيادة قدرها 51 مليون جنيه، بنسبة نمو 5% .

وحقق فائض نشاط الشركة في 31 مارس مبلغ 37 مليون جنيه، فيما حققت صافي ربح قدره 34 مليون جنيه بنهاية مارس.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في مبلغ 297 مليون جنيه مقابل 295 مليون جنيه في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021، بزيادة قدرها مليوني جنيه.

وبلغ إجمالي حقوق حملة الوثائق في نهاية مارس 820 مليون جنيه مقابل 782 مليون جنيه في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021، بزيادة قدرها 38 مليون جنيه، محققة نسبة زيادة تعادل 5%.

وقال مصطفى صلاح، العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، إن تحقيق معدل نمو في الأقساط المباشرة يرجع إلى “الاكتتاب الجيد وتنفيذ خطة تسويقية جديدة تساعدنا على الانتشار وتقديم خدمات تأمينية تصل وتخدم جميع شرائح المجتمع”.

وأشار إلى أن حجم الأقساط المستهدفة للشركة خلال السنوات الثلاث المقبلة سيكون بمعدل زيادة كبير “تعبر على ما نمتلكه من إمكانيات حتى نصبح أحد اهم الركائز الاساسية لتدعيم الصناعة في السوق المحلىة”.