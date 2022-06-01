: اجتماع فني لأوبك+ لم يبحث تعليق مشاركة روسيا في…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 يونيو 2022 10:09 مساءً - – ذكرت أربعة مصادر في أوبك+ يوم الأربعاء أن اجتماعا فنيا للتكتل انعقد يوم الأربعاء لم يناقش فكرة تعليق روسيا في اتفاق لإمدادات النفط.

جاء ذلك قبيل محادثات يوم الخميس التي من المتوقع أن تؤكد على خطة قائمة لرفع إنتاج النفط على نحو متواضع.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت يوم الثلاثاء نقلا عن مندوبين في أوبك أن أعضاء بالمنظمة يبحثون فكرة تعليق روسيا في الاتفاق مع إضرار العقوبات الغربية بقدرتها على زيادة الإنتاج.

وقال أحد المصادر، في إشارة إلى اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لأوبك+، إنه “لم تكن هناك مناقشات بشأن استثناء روسيا”، مضيفا أنه لم تجر مثل هذه المحادثات بشكل عام.

وقال ستة آخرون من مندوبي أوبك+ إن الفكرة ليست محل نقاش في المجموعة.

ويجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى جانب روسيا ودول أخرى يوم الخميس لتحديد سياسة إنتاج النفط، ومن المتوقع أن يؤكدوا على زيادة متفق عليها مسبقا في إنتاج النفط.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الموجود في السعودية آخر محطات زيارته للشرق الأوسط، يوم الأربعاء إن التعاون من خلال أوبك+ لا يزال مهما بالنسبة لروسيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن لافروف التقى يوم الثلاثاء بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وأشادا بمستوى التعاون داخل أوبك+.