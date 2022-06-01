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نعرض لكم الان تفاصيل خبر جازبروم: انخفاض صادرات روسيا من الغاز بنحو 27% منذ يناير من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 يونيو 2022 09:11 مساءً - العربية دوت نت – أعلنت شركة جازبروم الروسية عن انخفاض صادرات روسيا من الغاز بنحو 27% منذ بداية العام الحالي حتى نهاية مايو.
وفي سياق آخر، قطعت جازبروم إمدادات الغاز عن شركة Orsted الدنماركية وShell Energy لتوريد الغاز إلى ألمانيا.
وعزت جازبروم هذا القرار إلى امتناع الشركتين الأوروبيتين عن سداد المدفوعات بالروبل.
وتعليقا على هذه الخطوة، أكدت الهيئة المنظمة لشبكات الكهرباء في ألمانيا أنه بالإمكان تعويض النقص في إمدادات الغاز الروسية من مصادر أخرى.
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