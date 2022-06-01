نعرض لكم الان تفاصيل خبر تباطؤ نمو المصانع تحت ضغط تعطل سلاسل الإمداد والحرب الروسية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 يونيو 2022 05:05 مساءً - – تباطأ النمو العالمي لنشاط المصانع في مايو مع تسبب القيود الصينية الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية في تعطل سلاسل التوريد وتراجع الطلب، مما زاد من مشاكل الشركات التي تعاني بالفعل من ارتفاع أسعار المواد الخام.

أظهرت استطلاعات الأعمال اليوم الأربعاء أن نمو التصنيع تباطأ الشهر الماضي في اقتصادات متنوعة مثل فرنسا واليابان وماليزيا، مما يوضح التحدي الذي يواجهه صانعو السياسة في محاولة مكافحة التضخم مع عدم خنق النشاط الاقتصادي الضعيف.

وانخفض مؤشر S&P Global لمديري المشتريات التصنيعي النهائي (PMI) لمنطقة اليورو إلى 54.6 في مايو من 55.5 في أبريل، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2020 على الرغم من القراءة الأولية لـ 54.4. أي شيء فوق 50 يشير إلى النمو.

في بريطانيا ، توسع نشاط التصنيع الشهر الماضي بأضعف معدل منذ يناير 2021 حيث كافح منتجو السلع الاستهلاكية ضد أزمة تكلفة المعيشة المتفاقمة.

وقال سايمون جونسون من KPMG: “إن التضخم يرفع تكلفة ممارسة الأعمال ويقلل من طلب المستهلكين”.

“تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في نقص جديد ومتفاقم في الإمدادات ، في حين أن قيود كوفيد -19 في الصين ، والاحتكاك الحدودي الأقرب إلى الوطن ، أثرت أيضًا سلبًا على التصنيع في المملكة المتحدة.”

وأظهر مسح خاص أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في Caixin / Markit أظهر انكماشًا إضافيًا هناك، حيث بلغ 48.1 في مايو على الرغم من التحسن الطفيف من 46.0 في أبريل، وذلك تماشيًا مع بيانات نشاط المصانع الرسمية الصادرة يوم الثلاثاء.

وفي الوقت الذي يتم التراجع عن قيود COVID في بعض المدن، مما يشير إلى أن ركود التصنيع في الصين قد وصل إلى أدنى مستوياته، لا يتوقع المحللون انتعاشًا سريعًا كما هو الحال في أوائل عام 2020، قائلين إن المخاوف من تفشي المرض الجديد ستستمر في التأثير على الثقة والطلب.

وقال Toru Nishihama ، كبير الاقتصاديين في Dai-ichi Life: “أن الاضطرابات في سلاسل التوريد وتوزيع السلع قد تخف تدريجيًا مع انتهاء إغلاق شنغهاي. لكنه رأي أن المشاكل لم تنتهي، لأن الصين لم تتخل عن سياسة عدم انتشار فيروس كورونا تمامًا”.

“أضاف: إن ارتفاع التضخم يجبر بعض البنوك المركزية الآسيوية على تشديد السياسة النقدية. هناك أيضًا خطر تقلب السوق من ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية. نظرًا لمثل هذه الطبقات من المخاطر، قد يظل اقتصاد آسيا ضعيفًا لمعظم هذا العام.”

وأدت عمليات الإغلاق في الصين إلى تعكير صفو سلاسل الإمداد والتموين العالمية، حيث أبلغت كل من اليابان وكوريا الجنوبية عن انخفاضات حادة في الإنتاج.

نما نشاط التصنيع في اليابان بأضعف وتيرة في ثلاثة أشهر في مايو، وأبلغ المصنعون عن ارتفاع متجدد في تكاليف المدخلات، وفقا لما أظهره مسح مؤشر مديري المشتريات، حيث ضغطت الآثار غير المباشرة لعمليات الإغلاق في الصين والحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد.

انخفض مؤشر مديري المشتريات الأخير لبنك جيبون الياباني إلى 53.3 نقطة في مايو من 53.5 ، مسجلاً أبطأ وتيرة منذ فبراير.

في بصيص أمل، نمت صادرات كوريا الجنوبية بوتيرة أسرع في مايو مقارنة بالشهر السابق، حسبما أظهرت بيانات منفصلة يوم الأربعاء، حيث عوض ارتفاع الشحنات إلى أوروبا والولايات المتحدة تداعيات الصين.

وتوسع نشاط المصانع في الهند بوتيرة أعلى من المتوقع في مايو، مع مرونة الطلب على الرغم من استمرار صعود التضخم.