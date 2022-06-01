أسعار الذهب تواصل تراجعها وعيار 21 يهبط إلى 1000 جنيها

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 يونيو 2022 05:05 مساءً - شاهندة إبراهيم – واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليهبط عيار 21 لمستوى 1000 جنيه، بفعل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية لمنطقة 1835 دولارًا.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة « آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر شبكة الإنترنت، إن أسعار الذهب تحركت صوب الأسعار العادلة ولكن بوتيرة بطيئة.

وأفاد إمبابي، بأن عيار 21 تراجع بقيمة 245 جنيها خلال شهر مايو الماضي، بدعم من استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه، فضلا عن ضعف الطلب.

وسجل عيار 24 مستوى 1134 جنيهًا، وحقق عيار 18 سعر 857 جنيها، أما الجنيه الذهب هبط إلى 8000 جنيهًا، وفقا للأرقام الصادرة عن آي صاغة.