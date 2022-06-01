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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إسناد 8 مناطق لأربع شركات بالجولة الثانية لمزايدة البحث عن… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 يونيو 2022 02:09 مساءً - أعلنت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ، نتيجة المزايدة العالمية للبحث عن الذهب والمعادن بالصحراء الشرقية لعام 2020 في جولتها الثانية.
وأشارت الهيئة، إلى إسناد 8 مناطق إلى 4 شركات انجليزية وكندية ومصرية.
وتمثل نتيجة الجولة الثانية من المزايدة نجاحاً في جذب استثمارات جديدة بالرغم من التحديات العالمية المتلاحقة المتمثلة في جائحة كورونا ثم الازمة الروسية الأوكرانية بما لهما من تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي وضخ الاستثمارات، وامتداداً لما تحقق في الجولة الأولى بالمزايدة التي تم خلالها إسناد 82 منطقة بالصحراء الشرقية إلى 11 شركة مصرية وعالمية.
يأتي ذلك في إطار نظام الطرح المستمر لمزايدات البحث عن الذهب في مناطق واعدة والجاري الاستمرار في تطبيقه وفقاً لمكتسبات برنامج تطوير وتحديث قطاع التعدين، الذى أوجد حوافز مهمة لمستثمرى البحث عن الذهب محلياً ودولياً للعمل في مصر بعد تعديل قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية وتم على إثره إطلاق نظام لطرح مزايدات البحث عن الذهب والمعادن بشكل مستمر.
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