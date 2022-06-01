مصر ترفع سعر الدولار الجمركي إلى 18.64 جنيها

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 يونيو 2022 01:12 مساءً - العربية نت _ أعلنت مصلحة الجمارك المصرية اليوم الأربعاء، زيادة سعر الدولار الجمركي إلى ‭‭ 18.64‬‬جنيه في يونيو، من 17 جنيهاً للدولار في مايو.

وعقب قرار تحرر أسعار الصرف في مارس الماضي ارتفع سعر الدولار الجمركي إلى 16 جنيه وفي شهر مايو إلى 17 جنيه.

وقررت وزارة المالية، زيادة الدولار الجمركي إلى 18 جنيها و64 قرشا، وذلك في تعاملات اليوم الأربعاء 1 يونيو 2022.

وقامت الإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بإدراج الأسعار الواردة بالمنشور على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتنفيذه والعمل به ، كما تم توزيعه على المنافذ والمناطق والموانىء الجمركية لبدء العمل به