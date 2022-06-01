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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تركيا ترفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل 30% من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 يونيو 2022 01:12 مساءً - – قالت شركة بوتاش الحكومية التركية المسؤولة عن استيراد الطاقة اليوم الأربعاء، إنها رفعت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والصناعة وإنتاج الكهرباء، حيث زاد السعر للمنازل بنسبة 30 بالمئة.
وزاد سعر الغاز الطبيعي المستخدم في الصناعة بنسبة 40 بالمئة لمن يستهلك أقل من 300 ألف متر مكعب في السنة، وبنسبة عشرة بالمئة لمن يستهلك أكثر من تلك الكمية.
وقالت بوتاش أيضا إن أسعار الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء ارتفعت بنسبة 16.3 بالمئة.
وبشكل منفصل، رفعت الهيئة المنظمة لسوق الكهرباء في البلاد أسعار الكهرباء بما يتراوح بين 15 بالمئة و25 بالمئة، وذلك وفق إعلان بالجريدة الرسمية.
وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا، مما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار الكبيرة. وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية في الأشهر الأخيرة إلى زيادة الضغط على شركة بوتاش لزيادة الأسعار.
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