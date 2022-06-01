بايدن يتعهد بإفساح المجال أمام رئيس مجلس الفيدرالي لمحاربة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 يونيو 2022 11:09 صباحاً - – اجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم الثلاثاء لمناقشة تضخم تاريخي يستنزف القدرة الشرائية للأمريكيين، وأكد لرئيس البنك المركزي المصري أنه سيكون لديه الحرية للعمل بمعزل عن التدخل السياسي.

وقال بريان ديسي، مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، بعد الاجتماع “الرئيس أكد لرئيس مجلس الاحتياطي باول في أثناء الاجتماع أنه دأب على التأكيد، بما في ذلك اليوم، على أنه يحترم استقلال مجلس الاحتياطي”. ووصف ديسي الاجتماع بأنه كان “بناء جدا”.

وتعامل بايدن مع باول يتناقض بشكل حاد مع نهج الرئيس السابق دونالد ترامب الذي دأب على توجيه انتقادات شديدة لباول بسبب قرارات مجلس الاحتياطي المتعلقة بأسعار الفائدة، بل وهدد بإقالته.

واجتماع بايدن وباول وهو الأول منذ أن صادق مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق هذا الشهر على بقاء باول في منصبه لفترة ثانية.

ويأتي بينما يسعى بايدن لخفض تكاليف البنزين والغذاء والسلع الاستهلاكية التي أرسلت التضخم إلى أعلى مستوياته في 40 عاما.

وفي تعليقات مقتضبة قبيل الاجتماع، قال بايدن إنه يجتمع مع باول ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين “لمناقشة أهم أولوياتي.. وهي معالجة التضخم.”

وأضاف أن خطته للتعامل مع التضخم “تبدأ باقتراح بسيط: احترام مجلس الاحتياطي الاتحادي.. احترام استقلال مجلس الاحتياطي الاتحادي، وهو ما فعلته وما سأواصل عمله.”

ورفع مجلس الاحتياطي معدلات الفائدة بالفعل بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام في إطار معركته لخفض التضخم. ويقول معظم صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي إنهم يتوقعون أن يواصل زيادة معدلات الفائدة حتى تصل إلى حوالي 2.5 بالمئة بحلول نهاية هذا العام، وما بعده إذا لزم الأمر.

وتشمل الزيادات المزمعة للفائدة زيادة قدرها 50 نقطة أساس في كل من اجتماعي مجلس الاحتياطي الاتحادي في يونيو حزيران ويوليو تموز.