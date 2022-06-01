الذهب يهبط لثاني شهر مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 يونيو 2022 11:09 صباحاً - – هبطت أسعار الذهب حوالي 1% يوم الثلاثاء، مسجلة ثاني شهر على التوالي من الخسائر مع تعرضها لضغوط من ارتفاع الدولار وتزايد عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يقلص جاذبية المعدن النفيس على الرغم من المخاوف حيال زيادة حادة في التضخم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.03% إلى 1837.00 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 2115 بتوقيت جرينتش. وينهي الذهب الشهر منخفضا أكثر من 3% في أكبر خسارة شهرية منذ سبتمبر.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.93% إلى 1840 دولارا للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.345% وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات، وهو ما يؤثر سلبا على جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 1.88% إلى 21.53 دولار، منهية الشهر على خسارة بأكثر من 5%.

وارتفع البلاتين 0.60% إلى 964.87 دولار مسجلا، أول زيادة شهرية في ثلاثة أشهر.

وهبط البلاديوم 1.6% إلى 1999.70 دولار منهيا الشهر على خسائر تزيد على 14% هي الأكبر منذ نوفمبر.