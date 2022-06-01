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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تسعى لشراء كمية غير محددة من القمح في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 يونيو 2022 09:11 صباحاً - – تسعى الهيئة العامة للسلع التموينية لشراء كمية غير محددة من القمح في ممارسة شراء دولية.
وقال المستورد الحكومي للحبوب إن الموعد النهائي لتلقي العروض هو الأربعاء أول يونيو.
وأضاف أن العروض يمكن تقديمها على أساس التسليم على ظهر السفينة (فوب) أو شاملة تكلفة الشحن (سي اند إف) للدفع باستخدام خطابات اعتماد مدتها 180 يوما.
وموعد الشحن للعروض للتسليم على ظهر السفينة هو 20-30 يوليو و/أو 1-10 أغسطس، في حين ان موعد الوصول للعروض شاملة تكلفة الشحن سيكون من 1 إلى 20 أغسطس.
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