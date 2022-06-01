مال وأعمال

هيئة السلع التموينية تسعى لشراء كمية غير محددة من القمح في…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة السلع التموينية تسعى لشراء كمية غير محددة من القمح في… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 يونيو 2022 09:11 صباحاً - – تسعى الهيئة العامة للسلع التموينية لشراء كمية غير محددة من القمح في ممارسة شراء دولية.

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وقال المستورد الحكومي للحبوب إن الموعد النهائي لتلقي العروض هو الأربعاء أول يونيو.

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وأضاف أن العروض يمكن تقديمها على أساس التسليم على ظهر السفينة (فوب) أو شاملة تكلفة الشحن (سي اند إف) للدفع باستخدام خطابات اعتماد مدتها 180 يوما.

وموعد الشحن للعروض للتسليم على ظهر السفينة هو 20-30 يوليو و/أو 1-10 أغسطس، في حين ان موعد الوصول للعروض شاملة تكلفة الشحن سيكون من 1 إلى 20 أغسطس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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