سويفل: خفض الوظائف محاولة لتقليص النفقات والوصول للربحية

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 يونيو 2022 01:08 صباحاً - العربية دوت نت – قال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في سويفل يوسف سالم، إنها تستهدف تقليص الوظائف لديها بحدود 400 وظيفة في البلدان التي تعمل بها الشركة.

وذكر سالم، في مقابلة مع “العربية”، أن خفض الوظائف هو محاولة لتقليص النفقات والوصول للربحية في كل الدول خلال العام المقبل، أي قبل عام من الخطة الاستراتيجية الموضوعة سابقا.

وأشار سالم إلى استهداف “سويفل” الوصول إلى الربحية النقدية وتحقيق صافي ربح خلال العام 2023.

وكشف أن حجم الوفرات المتوقعة من خفض العمالة بنسبة 32% بجانب إجراءات أخرى سيحقق 100 مليون دولار، وهي عبارة عن خسائر كانت متوقعة العام المقبل ولكن بفضل هذه الإجراءات سيتم تجنبها.

وبين سالم أن الإجراءات تشمل تقليص أي خطوط للنقل لا تحقق الربحية، والتركيز على الخطوط التي وصلت بالفعل إلى الربحية، وزيادة التركيز على النقل للشركات والمدارس والجامعات.