مال وأعمال

سويفل: خفض الوظائف محاولة لتقليص النفقات والوصول للربحية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر سويفل: خفض الوظائف محاولة لتقليص النفقات والوصول للربحية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 يونيو 2022 01:08 صباحاً - العربية دوت نت – قال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في سويفل يوسف سالم، إنها تستهدف تقليص الوظائف لديها بحدود 400 وظيفة في البلدان التي تعمل بها الشركة.

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وذكر سالم، في مقابلة مع “العربية”، أن خفض الوظائف هو محاولة لتقليص النفقات والوصول للربحية في كل الدول خلال العام المقبل، أي قبل عام من الخطة الاستراتيجية الموضوعة سابقا.

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وأشار سالم إلى استهداف “سويفل” الوصول إلى الربحية النقدية وتحقيق صافي ربح خلال العام 2023.

وكشف أن حجم الوفرات المتوقعة من خفض العمالة بنسبة 32% بجانب إجراءات أخرى سيحقق 100 مليون دولار، وهي عبارة عن خسائر كانت متوقعة العام المقبل ولكن بفضل هذه الإجراءات سيتم تجنبها.

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وبين سالم أن الإجراءات تشمل تقليص أي خطوط للنقل لا تحقق الربحية، والتركيز على الخطوط التي وصلت بالفعل إلى الربحية، وزيادة التركيز على النقل للشركات والمدارس والجامعات.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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