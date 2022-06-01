جازبروم تقطع إمدادات الغاز إلى Orsted الدنماركية وإلى…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 يونيو 2022 12:11 صباحاً - وكالات – قالت شركة جازبروم الروسية، اليوم الثلاثاء، إنها ستقطع تدفقات الغاز إلى شركة Orsted في الدنمارك وإلى شركة shell energy europe ltd في ألمانيا.

الشركة الروسية اتخذت تلك القرارات بعد امتناع الشركتين عن الدفع بالروبل، فيما سيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من غدٍ الأول من يونيو.

وقطعت روسيا بالفعل إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا التي رفضت الاستجابة لمطالبها لفتح حسابات بالروبل.