مال وأعمال

جازبروم تقطع إمدادات الغاز إلى Orsted الدنماركية وإلى…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر جازبروم تقطع إمدادات الغاز إلى Orsted الدنماركية وإلى… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 يونيو 2022 12:11 صباحاً - وكالات – قالت شركة جازبروم الروسية، اليوم الثلاثاء، إنها ستقطع تدفقات الغاز إلى شركة Orsted في الدنمارك وإلى شركة shell energy europe ltd في ألمانيا.

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الشركة الروسية اتخذت تلك القرارات بعد امتناع الشركتين عن الدفع بالروبل، فيما سيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من غدٍ الأول من يونيو.

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وقطعت روسيا بالفعل إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا التي رفضت الاستجابة لمطالبها لفتح حسابات بالروبل.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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