نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يتراجع 14 جنيها في السوق المحلية متأثرا بهبوط السعر… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 يونيو 2022 12:11 صباحاً - شاهندة إبراهيم – تراجعت أسعار الذهب 14 جنيها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بالسوق المصرية؛ متأثرة بضغط هبوط الأوقية في البورصة العالمية خلال التعاملات الفورية إلى مستوى 1843 دولارًا. وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر شبكة الإنترنت، إن عيار 21 تراجع لمستوى 1006 جنيهات. وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 هبط لسعر 1150 جنيهًا، ونزل عيار 18 لمستوى 862 جنيها، فيما سجل الجنيه الذهب قيمة 8048 جنيهًا.

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