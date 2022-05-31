مال وأعمال

الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقية للتجارة الحرة

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقية للتجارة الحرة من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 31 مايو 2022 09:11 مساءً - العربية نت _ وقعت إسرائيل اتفاقية للتجارة الحرة مع الإمارات اليوم الثلاثاء، تعد أول اتفاقية تجارة من نوعها مع بلد عربي، وخطوة تهدف إلى تعزيز التجارة بين الجانبين.

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ووقع الاتفاق وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، ووزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، بعد مفاوضات امتدت لعدة شهور.

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وكان سفير إسرائيل لدى الإمارات أمير حايك، كتب على تويتر “تم”، بعد تغريدة أخرى نشرها في وقت سابق، قال فيها: “الإمارات وإسرائيل ستوقعان اتفاقية التجارة الحرة في الساعة المقبلة”.

وسترفع التعريفات الجمركية عن 96% من البضائع.

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وتتوقع الإمارات أن تزيد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حجم التجارة بين البلدين لأكثر من 10 مليارات دولار في غضون خمس سنوات.

وقال وزير دولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني بن أحمد الزيودي، على “تويتر” إن الاتفاقية كتبت “فصلا جديدا في تاريخ الشرق الأوسط”.

وأضاف أنها “ستعمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وتسريع وتيرة النمو والمساهمة في بدء حقبة جديدة من السلام والاستقرار والازدهار”.

وقبل التوقيع، قالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، إن الاتفاقية ستلغي التعريفات الجمركية على المواد الغذائية والزراعية ومستحضرات التجميل والمعدات الطبية والأدوية.

وبالنسبة للإمارات، تعد اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، ثاني اتفاقية ثنائية بعد توقيعها اتفاقية مماثلة مع الهند في فبراير، فيما تجري مفاوضات مع عدة دول أخرى منها إندونيسيا وكوريا الجنوبية لإبرام اتفاقات أخرى.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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