انت الان تتابع خبر اسعار الخضار في سوق الجملة المركزي الثلاثاء والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، الثلاثاء، 3249 طنا، منها 2661 طنا من الخضار، و430 طنا من الفواكه، و158طنا من الورقيات.

وتالياً قائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد:

تراوح سعر الملوخية بين 10 إلى 30 قرشا

الباذنجان الأسود العجمي بين 10 إلى 20 قرشا

الزهرة بين 15إلى 25 قرشا

البصل الناشف بين 15 إلى 25 قرشا

البطاطا بين 30 إلى 50 قرشا

البندورة بين 15 إلى 40 قرشا

الجزر بين 25 إلى 35 قرشا

الخيار بين 10إلى 25 قرشا

الكوسا بين 10 إلى 20 قرشا

الليمون بين 40 إلى 60 قرشا

الموز البلدي بين 50 إلى 70 قرشا

البطيخ بين 20 إلى 30 قرشا