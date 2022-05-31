جازبروم الروسية تعلق إمدادات الغاز إلى هولندا

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 31 مايو 2022 03:11 مساءً - وكالات _ أعلنت شركة جازبروم الروسية اليوم الثلاثاء، أنها علقت إمدادات الغاز إلى شركة “غاز تيرا” الهولندية للطاقة، بعدما رفضت إتمام عملية الدفع بالروبل.

وقالت المجموعة الروسية العملاقة: “أوقفت جازبروم بالكامل إمدادات الغاز إلى غاز تيرا، لعدم إتمام الدفع بالروبل”.

وسبق أن طالبت موسكو الزبائن من “دول غير صديقة” (بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي)، بتسديد ثمن الغاز بالروبل، في مسعى للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على مصرفها المركزي على خلفية الحرب في اوكرانيا.

وأعلنت روسيا أنها لم تحصل حتى 30 مايو على دفعات لقاء إمدادات الغاز لهولندا في أبريل، رغم إبلاغها بوجوب سداد ثمن إمدادات الغاز المقدمة منذ 1 أبريل بالروبل.

وأفادت “غاز تيرا” التي تملك الدولة جزءا منها أمس الاثنين، أنها تتوقع انقطاع الإمدادات عنها بعدما “قررت عدم الامتثال لمتطلبات الدفع الأحادية من غازبروم” إذ أنها ستشكل خرقا للعقوبات الأوروبية.

ويعني انقطاع الإمدادات، بأن هولندا ستحرم من ملياري متر مكعب من الغاز حتى أكتوبر، بحسب “غاز تيرا” التي أشارت إلى أنها قامت بخطوات تحسبا لذلك “عبر شراء الغاز من أطراف أخرى”، وتعد هولندا الأخيرة ضمن عدة دول أوروبية انقطعت عنها إمدادات روسيا، بعد فنلندا التي قطعت عنها في مايو.

ويعتمد الهولنديون على روسيا في 15 من إمداداتهم من الغاز، أي ما يصل إلى 6 مليارات متر مكعب في السنة بحسب الحكومة، وتعد النسبة أقل من المعدل في الاتحاد الأوروبي البالغ 40 %، لكن على غرار دول أوروبية أخرى، تعمل هولندا جاهدة لخفض اعتمادها على غاز روسيا.