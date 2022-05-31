ارتفاع أسعار النفط عالميا

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الرياض - احمد صلاح - ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط في السوق الأميركية العالمية، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الآسيوية، في "وول ستريت نيويورك"، لتشهد ارتفاع عقود خام نيمكس للأعلى لها منذ 9 آذار، و عقود خام برنت للأعلى لها منذ 28 من الشهر ذاته.

وبحسب وول ستريت جورنال ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم تموز المقبل 3.69 بالمئة لتتداول عند مستويات 119.20 دولار للبرميل، مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 114.96 دولار للبرميل، رغم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 115.07دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تموز 3.78 بالمئة لتتداول عند 119.94 دولار للبرميل، مقارنة بالافتتاحية عند 115.57 دولار للبرميل، رغم أن العقود استهلت تداولات الجلسة أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 115.56 دولار للبرميل.