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نعرض لكم الان تفاصيل خبر قادة الاتحاد الأوروبي يوافقون على حظر صادرات النفط الروسي من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 31 مايو 2022 01:08 مساءً - – قال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل إن زعماء الاتحاد وافقوا يوم الاثنين على حظر تصدير النفط الروسي إلى التكتل الذي يضم 27 دولة.
وكتب ميشيل على تويتر “يشمل هذا على الفور أكثر من ثلثي واردات النفط من روسيا، مما يقطع مصدرا ضخما لتمويل آلتها الحربية”.
وأضاف أن القادة اتفقوا أيضا على منع سبيربنك، أكبر بنك روسي، من الوصول إلى نظام سويفت الدولي للمعاملات المالية وحظر ثلاث محطات إذاعية روسية أخرى مملوكة للدولة.
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