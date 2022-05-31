مال وأعمال

قادة الاتحاد الأوروبي يوافقون على حظر صادرات النفط الروسي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر قادة الاتحاد الأوروبي يوافقون على حظر صادرات النفط الروسي من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 31 مايو 2022 01:08 مساءً - – قال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل إن زعماء الاتحاد وافقوا يوم الاثنين على حظر تصدير النفط الروسي إلى التكتل الذي يضم 27 دولة.

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وكتب ميشيل على تويتر “يشمل هذا على الفور أكثر من ثلثي واردات النفط من روسيا، مما يقطع مصدرا ضخما لتمويل آلتها الحربية”.

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وأضاف أن القادة اتفقوا أيضا على منع سبيربنك، أكبر بنك روسي، من الوصول إلى نظام سويفت الدولي للمعاملات المالية وحظر ثلاث محطات إذاعية روسية أخرى مملوكة للدولة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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