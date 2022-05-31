انت الان تتابع خبر الأردنيون يتهافتون على شراء الذهب.. الأسعار تستقر بالسوق المحلية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الثلاثاء، وفق تسعيرة نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر شراء غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية 37.90 دينارا و 36.40 لغاية البيع.

وكما بلغ سعر شراء غرام الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 44.50 و 33.90 دينارا على التوالي.

ومن جهته أكد أمين سر نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، وجود حركة بيع ممتازة للذهب من المواطنين في السوق المحلية خلال الشهر الحالي مقارنة بشهر رمضان المبارك.

وقال علان:" إن الحركة ارتفعت بنسبة 50 بالمئة عن الفترة الماضية من قبل المواطنين".

وأشار إلى أن الحركة التجارية على المصاغ الذهبي خلال العام الحالي هي أفضل حالا من العامين السابقين الذي رافقا جائحة كورونا.

وأكد علان وجود عرض قوي وشراء للذهب من المواطنين، مقابل طلب اعتيادي على شراء الليرة وعزا رغبة المواطنين باقتناء الذهب، والليرة بخاصة، إلى ما يشهده الاقتصاد العالمي من حالة عدم الاستقرار ومع التراجع السعري الأخير،وهو يأتي من باب التحوط من تسجيل ارتفاعات سعرية جديدة.

ورجح استمرار زيادة الطلب خلال موسم الصيف الذي ترافقه المناسبات والأعراس وعودة المغتربين.

وحض علان المواطنين على الشراء من المحلات التجارية المرخصة وطلب فاتورة رسمية ومختومة عند شراء الذهب، تتضمن تفاصيل عيار المصاغ والوزن والسعر للغرام وأجور الصائغ والسعر الإجمالي، حفظا لحقوقهم.



