مال وأعمال

أسعار النفط تقفز فوق 120 دولارا للبرميل مسجلة أعلى مستوى في…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط تقفز فوق 120 دولارا للبرميل مسجلة أعلى مستوى في… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 31 مايو 2022 01:12 صباحاً - وكالات – قفزت أسعار النفط، اليوم الاثنين، فوق عتبة 120 دولارا للبرميل، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين.

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ويأتي ارتفاع أسعار النفط مع توقع المراقبين أن يتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق نهائي لحظر واردات النفط الروسية.

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وبحلول الساعة 16:16 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو، 1.35 دولار أو 1.1%، إلى 120.78 دولار للبرميل.

كما ارتفع عقد برنت لشهر أغسطس 1.27 دولار أو 1.1%، إلى 116.81 دولار للبرميل.

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وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.11 دولار أو 1%، إلى 116.18 دولارا للبرميل، لتواصل المكاسب القوية التي حققتها الأسبوع الماضي.

ويجتمع الاتحاد الأوروبي، الاثنين والثلاثاء، لمناقشة حزمة سادسة من العقوبات ضد روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا. وفشلت دول الاتحاد، إلى حدود الساعة، في الاتفاق على حظر استيراد النفط الروسي.

وقال دانييل غالي، كبير محللي السلع في “تي دي سيكيوريتيز” في تورنتو: “أوروبا كانت تتفاوض بشأن هذا الأمر منذ أكثر من شهر، لكن السوق حذرة بشأن القرار”.

من جهتها، ذكرت ليونا ليو، المحللة في “ديلي إف إكس” في سنغافورة: “لا يزال من الصعب للغاية بالنسبة للمجموعة الأوروبية تقليل اعتمادها الطاقي على روسيا، على المدى القريب”.

وكشفت تقارير أن زعماء 27 دولة أوروبية سيوافقون “من حيث المبدأ على الحظر النفطي، وسيتركون التفاصيل العملية والقرارات الصعبة إلى وقت لاحق”.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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