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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي يناقش مع محافظ البنك المركزي المصري جهود تيسير إجراءات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 31 مايو 2022 12:11 صباحاً - دوت الخليج – التقي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري؛ للتنسيق بشأن ملفات العمل المشتركة.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري؛ لتوفير التمويل اللازم لشراء السلع الاستراتيجية، في ظل التحديات التي تشهدها أسواق السلع عالمياً، من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف سعد أن الاجتماع استعرض أيضًا جهود تيسير إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج، وتوفيرها لقطاع الصناعة؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن هناك تنسيقاً ومتابعة مستمرة من الحكومة والبنك المركزي بشأن هذه الملفات.
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