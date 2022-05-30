مصر وبولندا توقعان مذكرة تفاهم لتصنيع أطقم تحويل المركبات…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 30 مايو 2022 10:09 مساءً - دوت الخليج – وقعت الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة Spolka AC البولندية مذكرة تفاهم للتعاون في التصنيع المشترك لأطقم تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي “CNG”.

وبموجب بروتوكول التعاون، ستضطلع الهيئة القومية للإنتاج الحربي بتصنيع المكونات والتجميع من خلال الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لدى شركاتها طبقا لتصميمات شركة AC Spolka البولندية، المتخصصة في تصنيع المكونات الميكانيكية والإلكترونية لأنظمة الغاز الطبيعي المضغوط “CNG” الحديثة لمحركات البنزين والديزل، كما ستعمل على زيادة المكون المحلي المصري.

وستشارك الهيئة في وضع المواصفات الفنية لتدبير المكونات المستوردة والمحلية، فضلا عن المشاركة في شراء المواد الخام والمكونات وإجراء التنظيم اللوجيستي والتخطيط، وضمان جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المطلوبة، بحسب بيان صحفي مساء اليوم.

وستقدم شركة AC Spolka البولندية التصميمات والرسومات الهندسية والرسومات التفصيلية وخطوات التصنيع للمكونات التي سيتم تصنيعها أو تجميعها.

كما ستشارك في وضع المواصفات الفنية لتدبير المكونات، وكذا ستقوم بالدعم والإشراف على عمليات التصنيع والتجميع والتشغيل، وتدريب الكوادر اللازمة لأعمال التصنيع والتجميع.

ويأتي التوقيع على بروتوكول التعاون انطلاقا من تحقيق أهداف الهيئة القومية للإنتاج الحربي في استخدام التكنولوجيا وجميع العلوم الحديثة والاستفادة منها في إقامة صناعة وطنية متطورة وعالية التنافسية، واستغلال فائض الطاقات الإنتاجية بمصانعها، لتنفيذ المشروعات القومية، ومنها توطين تكنولوجيا تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.