انت الان تتابع خبر السعودية ترفع سعر النفط الخام لآسيا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قالت مصادر تجارية إن السعودية، أكبر مصدر للنفط، قد ترفع أسعار جميع أنواع الخام التي تبيعها لآسيا في يوليو بعد الارتفاع الكبير لهوامش تكرير البنزين ووقود الطائرات، فضلاً عن توقعات تعافي الطلب الصيني.

وقالت 6 مصادر للتكرير في مسح لرويترز إن سعر البيع الرسمي لشهر يوليو للخام العربي الخفيف قد يرتفع بما يراوح بين دولار و1.50 الدولار للبرميل مقارنة بشهر يونيو.

وتوقعت 3 من المصادر أن يرتفع سعر البيع الرسمي لشهر يوليو للخام العربي الخفيف بما يزيد على 1.50 الدولار للبرميل بينما راوحت توقعات المصادر الثلاثة الأخرى بين 85 سنتاً و1.40 دولار.

وتحدد شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط أسعار الخام وفقاً لتوصيات من عملائها وبعد حساب التغير في قيمة نفطها على مدى الشهر السابق استناداً للعائدات وأسعار المنتجات.