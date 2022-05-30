وزير التموين: توريد 3.3 مليون طن قمح محلي حتى الآن

دبي - احمد فتحي في الاثنين 30 مايو 2022 07:12 مساءً - دوت الخليج – أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، توريد 3.3 مليون طن قمح محلي حتى الآن.

وأشار المصيلحي، في بيان اليوم، إلى أن الدولة قدمت تسهيلات كبيرة للمزارعين هذا العام من خلال التوسع في ‏نقاط التوريد التي تصل إلى 450 نقطة.

وأكد صرف مستحقات ‏المزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى من التوريد.

ونبه إلى أن القرار الوزاري رقم 76 لسنة 2022 نص على أن “المزارع الذي لا يلتزم بالمقرر توريده والمحدد بقرار وزاري أيضا كمية 12 أردبا عن كل فدان يعتبر مخالفة تموينية وبالتالي سيتم حساب قيمة الأقماح ‏غير الموردة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير ‏المُسلم بمبلغ 1770 جنيه للأردب”.

كما شمل القرار منح المزارعين حزمة إضافية من الحوافز لمضاعفة الكميات الموردة وتشتمل على أن كل مزارع ملتزم بتوريد الكمية المحددة وهي 12 أردبا للفدان الواحد يصرف 10 كيلوجرامات من النخالة الخشنة عن ‏كل أردب.

وشمل القرار أيضا صرف 20 كيلو من نخالة خشنة عن كل أردب مورد زيادة عن الكمية المحددة، وهي 12 أردب للفدان، والتي حددها القرار الوزاري ‏المنظم لعمليات التوريد.

يشار إلى صدور التوجيه الوزاري رقم 10 لسنة 2022 بتشكيل لجنة بكل ‏إدارة تموينية تشمل مديري الإدارات التموينية، ومديري التعاون الزراعي، ‏ومديري الإدارات الزراعية، وعضو من مباحث التموين، لحصر المساحات ‏المنزرعة بالاقماح بالمحافظات، وكذلك تحديد المساحات التي تم حصادها ومقارنتها ‏بالكميات الموردة من الأقماح بهذه المساحات.

وتحدد اللجنة المساحات التي لم يتم حصادها حتى تاريخه، ومتابعة ‏عملية الحصاد والتوريد والوقوف على ما يتم توريده فعليا، وفي حال وجود أي مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.