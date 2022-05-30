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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ستاندرد آند بورز: الصراع بين روسيا وأوكرانيا يواصل الضغط على… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 30 مايو 2022 07:12 مساءً - العربية نت _ توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” في تقرير حديث لخا أن تواصل الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا الضغط على أسواق الغذاء والطاقة.
وأشارت الوكالة إلى أن مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس ستكون من بين الدول الأكثر تضرراً في منطقة الشرق الأوسط، كون وارداتهم من الغذاء والطاقة تمثل ما بين 4%، و17%، من الناتج المحلي الإجمالي، وكون هذه الدول أيضا تستورد جزءاً كبيراً من إمدادات الحبوب من روسيا وأوكرانيا.
وأضافت الوكالة أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وعدم الاستقرار في الإمدادات، إلى جانب ارتفاع معدل البطالة بين الشباب في هذه الدول، قد يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة في الدخل.
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