انت الان تتابع خبر ارتفاع اسعار المشروبات الأكثر طلباً في الاردن والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ابدت حماية المستهلك تخوفها من سلسلة الارتفاعات المتتالية على اغلب السلع والمواد الاساسية والتموينية والكمالية التي تشهدها الاسواق هذه الايام في ظل سكوت رسمي غير مبرر على هذه الارتفاعات.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية اننا نخشى ان يكون الارتفاع الاخير الذي شهدته اسعار بعض المشروبات الغازية ما هو الا بداية لارتفاع اسعار جميع المشروبات الغازية والعصائر والمنتجات الاخرى.

وتسائل الدكتور عبيدات اين دور الوزارة في التصدي لهذه الارتفاعات المتتالية دون حسب او رقيب وعدم اتخاذها اي اجراءات من شانها أن تمنع أو تحد من هذه الارتفاعات الغير مبررة لانها لا تستند على اسس علمية صحيحة من حيث الكلف الحقيقية التي طرات على مدخلات انتاجها.

وطالب عبيدات الوزارة تكثيف وتشديد الرقابة على الاسواق التي تشهد فوضى سعرية على اغلب المواد والسلع.

وشهدت أصناف من المشروبات الغازية ارتفاعا في أسعارها بالسوق المحلية بنسب وصلت الى 33% مقارنة بالمستويات التي كانت تباع بها خلال الأيام الثلاثة الماضية.

ووفق رصد محدود في اسواق عمان ، أظهر ارتفاع أصناف من المشروبات الغازية تحمل علامة تجارية عالمية زيادة في أسعارها بمقدار 5 قروش للعبوة، حيث وصل سعر العبوة الصغيرة منها سعة 150 مل إلى 20 قرشا مقابل 15 قرشا مقارنة بالأيام الثلاثة الماضية.